Agression antisémite à Chicago : des étudiants juifs attaqués sur le campus de DePaul

Des individus cagoulés ont agressé mercredi deux étudiants juifs qui manifestaient leur soutien à Israël sur le campus de l'université DePaul à Chicago. Cet incident s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes dans les universités américaines depuis le début du conflit.

Dans un communiqué adressé à la communauté universitaire, le président de l'université DePaul, Robert Manuel, a déclaré : "Nos étudiants ont été physiquement blessés mais ont refusé les soins médicaux". Le département des services aux étudiants a été mobilisé pour leur proposer soutien et ressources.

"Nous sommes en colère que cela se soit produit sur notre campus. C'est totalement inacceptable et constitue une violation des valeurs de DePaul", a souligné le président Manuel. L'université collabore actuellement avec la police de Chicago pour enquêter sur l'incident, qui pourrait être qualifié de crime haineux.

Par ailleurs, une manifestation pro-palestinienne a également eu lieu dans une synagogue de Chicago. Selon des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, un manifestant a été maîtrisé tandis que les fidèles entonnaient "Am Israel Chai" ("Le peuple d'Israël vit").

Ces incidents illustrent la montée des tensions antisémites sur les campus américains, un phénomène qui préoccupe de plus en plus les autorités et les responsables universitaires depuis le début du conflit au Proche-Orient.