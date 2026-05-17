American Airlines prolonge la suspension de sa ligne New York-Tel-Aviv jusqu’en janvier 2027

American Airlines prolonge la suspension de ses vols directs entre New York et l’aéroport Ben-Gourion de Tel-Aviv jusqu’au 6 janvier 2027. La compagnie américaine, qui avait déjà interrompu cette liaison dans le contexte de la guerre avec l’Iran, repousse ainsi de plusieurs mois son retour sur le marché israélien.

Dans une déclaration transmise par courriel, American Airlines indique qu’elle contactera directement les passagers concernés par cette modification de programme afin de leur proposer des solutions conformes à sa politique de changement d’horaires. « Nous contacterons de manière proactive les clients concernés par cet ajustement de programme, en leur proposant des options conformes à notre politique de changement d’horaire favorable aux clients », précise la compagnie.

Jusqu’ici, American Airlines avait suspendu ses vols vers Tel-Aviv jusqu’au 7 septembre. Cette nouvelle décision marque donc un durcissement notable de sa position, alors que les transporteurs américains restent prudents face à l’instabilité régionale. United Airlines a également prolongé la suspension de ses vols entre New York et Ben-Gourion au moins jusqu’au 7 septembre, tandis que Delta a annulé ses liaisons vers Tel-Aviv jusqu’au 5 septembre.

Ces retraits prolongés réduisent fortement les options de vols directs entre Israël et les États-Unis. Les passagers souhaitant voyager sans escale depuis Ben-Gourion vers le territoire américain dépendent désormais essentiellement des compagnies israéliennes El Al et Arkia.