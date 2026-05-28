Antisémitisme : rabbins et responsables juifs adressent une lettre à Zohran Mamdani

Plus de 1.300 Juifs new-yorkais, ainsi que plus de 70 rabbins et chantres, ont signé deux lettres ouvertes demandant au maire de New York, Zohran Mamdani, de prendre des mesures plus fermes contre l’antisémitisme.

Les courriers, organisés par le groupe de défense The Jewish Majority, appellent notamment le maire à soutenir des lois visant à protéger les institutions juives, à dénoncer les discours antisionistes et à condamner explicitement le slogan « Globalize the Intifada ».

Dans leur lettre, les responsables religieux affirment que « les menaces contre la sécurité des Juifs augmentent » et reprochent aux dirigeants politiques de répondre « par l’ambiguïté plutôt que par une clarté morale ».

Les signataires demandent également une reconnaissance claire du fait que « stigmatiser ou cibler des Juifs en raison de leur soutien à l’autodétermination juive dans leur patrie historique constitue une discrimination ».

Zohran Mamdani a déjà condamné certaines formes classiques d’antisémitisme, comme les croix gammées, mais refuse de considérer les discours antisionistes comme discriminatoires.

Les auteurs des lettres lui reprochent également d’avoir bloqué une législation destinée à protéger les établissements éducatifs lors des manifestations.

Selon un récent sondage cité dans le document, une majorité de Juifs new-yorkais considère le terme « intifada » comme un appel à la violence et estime que le refus du maire de condamner ce slogan a encouragé les manifestants pro-Hamas.

La même enquête révèle que 82 % des Juifs de New York se disent préoccupés par la montée de l’antisémitisme.

D’après les données de la police new-yorkaise, les Juifs restent le groupe le plus visé par les crimes de haine dans la ville, devant toutes les autres communautés réunies.