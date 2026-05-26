Des organisations juives vont manifester devant la résidence du maire de New York

Plusieurs organisations juives américaines doivent manifester mardi soir devant la résidence officielle du maire de New York Zohran Mamdani, une première depuis son arrivée à la tête de la ville.

Le rassemblement, organisé par le groupe militant EndJewHatred, bénéficie notamment du soutien de l’Israeli American Council, de la Catholic League et de la Zionist Organization of America.

Dans un communiqué, les organisateurs affirment vouloir dénoncer la montée des tensions avec le maire anti-sioniste et déclarent : « Nous ne nous laisserons pas intimider. Reprenons nos rues. »

Les relations entre Zohran Mamdani et une partie importante de la communauté juive new-yorkaise se sont fortement dégradées ces dernières semaines.

Les dirigeants juifs ont notamment vivement critiqué une vidéo publiée par Mamdani à l’occasion de la « Nakba Day », qualifiée de « propagande » par plusieurs responsables communautaires.

Le maire a également soutenu une proposition de loi visant certaines associations juives liées aux implantations israéliennes en Judée-Samarie. Des responsables communautaires affirment que plusieurs versions précédentes du texte auraient pu affecter de nombreuses organisations caritatives juives, y compris des structures sociales sans lien direct avec l’expansion des implantations.

Autre sujet de polémique : Zohran Mamdani a refusé de participer à la parade annuelle « Israel Day on Fifth », organisée ce week-end à New York.

Cette manifestation devant sa résidence marque une nouvelle étape dans les tensions croissantes entre le maire et plusieurs organisations juives américaines.