Zohran Mamdani diffuse une vidéo sur la Nakba et affirme que "la catastrophe se poursuit encore aujourd’hui"

Le maire de New York, Zohran Mamdani, a publié une vidéo et un message à l’occasion de la Journée de la Nakba, ravivant les critiques à l’égard d’Israël. La vidéo, produite par le bureau du maire et diffusée peu avant Shabbat, donne la parole à Inea Bushnaq, présentée comme une « survivante de la Nakba » résidant à New York. Elle y raconte avoir fui son domicile parce que « les sionistes entraient dans Jérusalem ».

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Le document rappelle que le mot Nakba signifie « catastrophe » en arabe et l’associe à l’exode de plus de 700.000 Palestiniens entre 1947 et 1949, pendant la création de l’État d’Israël et l’année qui a suivi. Il accuse également les milices juives Haganah, Irgoun et Lehi d’avoir détruit plus de 400 villages et villes palestiniens, tué des milliers de Palestiniens et commis des dizaines de massacres. « Pour les Palestiniens, leur déplacement et la Nakba se poursuivent encore aujourd’hui », affirme la vidéo.

Cette publication est accusée de présenter une lecture unilatérale de la guerre d’indépendance d’Israël. Elle ne mentionne ni les massacres de Juifs commis par des forces arabes, ni l’invasion du territoire par des armées arabes, ni le refus palestinien du plan de partage qui aurait pu permettre la création de deux États. Elle passe également sous silence l’expulsion des Juifs de Jérusalem pendant le conflit.

La vidéo a été publiée alors que des groupes antisionistes radicaux organisaient des rassemblements à Manhattan pour la Journée de la Nakba. Zohran Mamdani, déjà critiqué pour ses positions sur Israël, a par ailleurs refusé de participer à la grande parade annuelle de la communauté juive, Israel Day on Fifth, prévue plus tard ce mois-ci.