Gaza : Israël vise Izz al-Din al-Haddad, chef militaire numéro un du Hamas

L’armée de l’air israélienne a frappé vendredi un appartement servant de cache à Gaza, avec pour cible Izz al-Din al-Haddad, chef de la branche militaire du Hamas dans le territoire et considéré comme le numéro un opérationnel de l’organisation terroriste. Les résultats définitifs de l’opération sont encore en cours d’examen, mais un haut responsable sécuritaire israélien a indiqué qu’il existait de premières indications laissant penser que la tentative d’élimination avait réussi.

L’annonce a été faite conjointement par le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Israël Katz. Selon leur communiqué, al-Haddad figurait parmi les architectes du massacre du 7-Octobre et portait une responsabilité directe dans le meurtre, l’enlèvement et les violences infligées à des milliers de civils israéliens et de soldats de Tsahal. Il a également détenu en captivité Liri Albag, survivante de l’enlèvement, dont la famille a été informée par Israël Katz de la tentative d’élimination.

« Il a détenu nos otages dans une grande cruauté, lancé des opérations terroristes contre nos forces et refusé de mettre en œuvre l’accord conduit par le président américain Trump pour le désarmement du Hamas et la démilitarisation de la bande de Gaza », ont affirmé Netanyahou et Katz.

Le communiqué insiste sur la doctrine israélienne de poursuite des responsables du 7-Octobre. « Tsahal et le Shin Bet appliquent pleinement la politique du gouvernement consistant à ne pas contenir les menaces et à neutraliser nos ennemis de manière préventive. Nous continuerons d’agir avec force et détermination contre quiconque a pris part au massacre du 7-Octobre. C’est un message clair à tous les assassins qui veulent notre mort : tôt ou tard, Israël vous atteindra. »

Liri Albag a réagi sur Channel 12, rappelant qu’al-Haddad les avait détenus dans ses tunnels et qu’il était responsable de « beaucoup de souffrance ». Emily Damari, autre survivante de captivité, a salué « une forme de réparation très importante » pour de nombreuses familles.