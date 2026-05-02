Zohran Mamdani dénonce l’interception israélienne de la flottille pour Gaza

Le maire de New York, Zohran Mamdani, a réagi à l’interception par Israël de plusieurs embarcations d’une flottille humanitaire à destination de Gaza, dénonçant une opération « illégale » en eaux internationales. Dans un message publié après les faits, il affirme que plus de 175 personnes ont été arrêtées, « dont plusieurs New-Yorkais ».

« Mon équipe est en contact direct avec les autorités étatiques et fédérales afin de confirmer la localisation et les conditions de ces New-Yorkais », a-t-il déclaré, ajoutant : « Il s’agit d’une violation flagrante du droit international. Les personnes détenues doivent être libérées. »

Les navires concernés faisaient partie de la Global Sumud Flotilla, une initiative internationale visant à briser le "blocus maritime" imposé à la bande de Gaza. L’interception par les forces israéliennes, survenue au large de la Crète s’inscrit dans un contexte de tensions persistantes autour de l’acheminement de l’aide vers le territoire.

Les autorités israéliennes, pour leur part, justifient régulièrement ce type d’opérations en invoquant des impératifs de sécurité et accusent ces flottilles de relever davantage d’actions de communication que de véritables missions humanitaires.

Cette prise de position de Zohran Mamdani n’est pas isolée. L’élu est connu pour ses critiques répétées à l’égard de la politique israélienne, une ligne qui lui a valu des frictions avec une partie de la communauté juive new-yorkaise. Son intervention dans ce dossier pourrait ainsi raviver les tensions politiques locales, alors que la question du conflit au Moyen-Orient continue de polariser l’opinion aux États-Unis.