États-Unis : une majorité d’Américains juge que la guerre contre l’Iran est "une erreur" (sondage)

Un nouveau sondage réalisé par le Washington Post, ABC News et Ipsos révèle qu’une nette majorité d’Américains considère que la décision d’engager une action militaire contre l’Iran était une erreur. Selon cette enquête, 60 % des personnes interrogées s’opposent à l’usage de la force, un niveau comparable à celui observé lors des contestations des guerres en Irak et au Vietnam.

L’étude met en lumière une forte polarisation politique. Près de 90 % des électeurs démocrates et 71 % des indépendants jugent l’intervention militaire "erronée", contre seulement 19 % des républicains. Ce clivage illustre les divisions profondes au sein de l’opinion publique américaine quant à la stratégie à adopter face à Téhéran.

Sur la suite à donner au conflit, les avis restent partagés. Environ 48 % des sondés estiment que les États-Unis devraient conclure un accord de paix, même à des conditions moins favorables, tandis que 46 % préfèrent maintenir la pression sur l’Iran afin d’obtenir un compromis plus avantageux, quitte à reprendre les opérations militaires.

Ces incertitudes interviennent alors que le président Donald Trump a récemment laissé entendre qu’un accord pourrait ne pas être conclu. « Peut-être vaut-il mieux ne pas avoir d’accord du tout », a-t-il déclaré, soulignant l’ambiguïté de la position américaine à ce stade des négociations.

Parallèlement, les conséquences économiques de la guerre se font sentir au sein de la population. Environ 23 % des Américains déclarent être en difficulté financière, contre 17 % en février. La hausse des prix du carburant a conduit 44 % des sondés à réduire leurs déplacements en voiture et 42 % à limiter leurs dépenses quotidiennes.