Un Boeing 747 offert par le Qatar à Donald Trump prêt à entrer en service

Le président américain Donald Trump va recevoir dans les prochains mois son nouvel avion présidentiel, un Boeing 747 de luxe offert par le Qatar, selon des informations publiées par le Wall Street Journal. L’appareil, anciennement utilisé par la famille royale qatarie, a fait l’objet d’une transformation majeure estimée à près de 400 millions de dollars, principalement axée sur des exigences de sécurité.

Avant son intégration à la flotte présidentielle, l’avion a subi un processus de vérification exceptionnel dans une installation au Texas. L’intégralité de son aménagement intérieur a été démontée afin de permettre des inspections approfondies, destinées à détecter tout dispositif d’écoute, équipement de surveillance ou menace potentielle. Les autorités américaines ont également procédé à l’installation de systèmes de communication hautement sécurisés, permettant au président de diriger les opérations de l’État depuis les airs en toute circonstance.

Malgré ces transformations, l’appareil conserve une grande partie de son aménagement d’origine, caractérisé par un style opulent. Sièges en cuir, canapés en velours et éléments décoratifs inspirés de l’esthétique royale qatarie ont été réinstallés après les contrôles. Les principales modifications visuelles concernent le remplacement de certains éléments culturels par des symboles officiels américains, ainsi que le choix d’une livrée extérieure aux couleurs rouge, blanc et bleu, validée par Donald Trump.

Ce nouvel avion présente toutefois certaines différences avec l’actuel Air Force One. Il dispose notamment de moins d’espaces de stockage pour les équipements logistiques, ce qui pourrait nécessiter l’assistance d’avions d’escorte. L’absence d’un espace dédié et fermé pour la presse constitue également une rupture avec les standards habituels. Par ailleurs, certaines contraintes structurelles limitent ses capacités pour des usages spécifiques.

L’acquisition de cet appareil, offert par un État étranger, avait suscité des interrogations d’ordre éthique et sécuritaire. Donald Trump avait alors défendu ce choix, estimant qu’il aurait été « absurde » de refuser une telle offre. Après avoir achevé ses essais, l’avion devrait rejoindre la base aérienne d’Andrews, près de Washington, au cours de l’été.