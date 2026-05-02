Royaume-Uni : le Parti vert secoué par une série de scandales antisémites impliquant plusieurs candidats

Le Parti vert britannique traverse une crise majeure après la révélation de propos antisémites tenus par plusieurs de ses candidats, à quelques jours d’échéances électorales importantes, a rapporté le Jewish Telegraphic Agency.

Au cœur de la polémique, une candidate basée à Newcastle, Tina Ion, est accusée d’avoir publié sur les réseaux sociaux des messages appelant à la violence contre les sionistes, ainsi que des contenus utilisant des stéréotypes antijuifs.

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Selon les informations révélées par la presse, ces publications incluent des qualificatifs tels que « vermine » ou « rats », ainsi que des références à une machine destinée à broyer des « sionistes ». D’autres messages évoquent des « nazis juifs » décrits comme des « voleurs avides d’argent ». Ces propos ont suscité une condamnation immédiate au sein même du parti, qui a indiqué être « consterné » et a annoncé réexaminer ses procédures de sélection des candidats.

Tina Ion a réagi en affirmant que ses propos avaient été sortis de leur contexte, assurant que ses critiques visaient une idéologie politique et non une communauté. Elle reconnaît toutefois avoir utilisé un langage déshumanisant dans un contexte émotionnel marqué par les images du conflit à Gaza.

Parallèlement, deux autres candidates ont été interpellées par la police pour « incitation à la haine raciale en ligne », après la diffusion de contenus similaires. L’une d’elles aurait notamment justifié une attaque contre une synagogue, tandis que l’autre a relayé des images et messages associés à des groupes extrémistes.

Ces affaires surviennent dans un contexte déjà tendu au Royaume-Uni, marqué par une recrudescence d’actes antisémites, dont plusieurs attaques récentes visant la communauté juive. Elles interviennent également alors que le Parti vert connaît une progression électorale notable, attirant une attention accrue sur ses candidats et leurs prises de position.

Face à la polémique, le dirigeant du parti, Zack Polanski, a reconnu des difficultés dans le processus de sélection, tout en affirmant que ces cas restaient marginaux. Il insiste sur la nécessité de distinguer entre antisémitisme et critique légitime de la politique israélienne, tout en assurant que les accusations sont prises au sérieux.