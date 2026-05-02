Deux militants de la flottille pour Gaza transférés en Israël pour interrogatoire

Deux militants ayant dirigé une flottille à destination de Gaza ont été transférés en Israël pour être interrogés, a indiqué le ministère israélien des Affaires étrangères, après l’interception de l’embarcation par les forces israéliennes en mer Méditerranée, au large de la Crète, plus tôt dans la semaine.

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Selon le ministère, Saif Abu Keshek, citoyen palestino-espagnol, et Thiago Ávila, ressortissant brésilien, sont arrivés en Israël où ils doivent être entendus par les autorités. Dans un communiqué, le ministère affirme qu’Abu Keshek est un membre influent du PCPA, une organisation présentée comme affiliée au Hamas et sanctionnée par les États-Unis, tandis qu’Ávila est soupçonné d’activités illégales.

Les deux hommes font partie du comité directeur de la Global Sumud Flotilla, un collectif militant qui organise régulièrement des tentatives de "briser le blocus" maritime imposé à la bande de Gaza. Les autorités israéliennes ont précisé qu’ils bénéficieront d’une visite consulaire de leurs pays respectifs.

Environ 175 autres militants présents à bord de la flottille ont été débarqués en Crète après leur interception.

Les responsables israéliens dénoncent régulièrement ces initiatives, qu’ils qualifient d’opérations de communication, estimant que les cargaisons transportées sont limitées et que ces actions visent avant tout à contester le blocus en place.