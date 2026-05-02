Meurtre de Yemanu Zelka : un adolescent de 15 ans se rend à la police, l’enquête s’élargit à 14 suspects

L’enquête sur le meurtre de Yimenu Benjamin Zelka, survenu lors des célébrations du jour de l’Indépendance à Petah Tikva, se poursuit. Un nouvel élément est venu marquer une avancée significative : un adolescent de 15 ans, originaire de la région du Sharon, s’est rendu samedi matin aux autorités. Selon la police, son identité était déjà connue des enquêteurs et il est soupçonné d’avoir participé à la rixe collective qui a conduit au drame.

Pris en charge par les forces de l’ordre, le suspect a été placé en garde à vue pour interrogatoire. Les autorités devraient demander prochainement la prolongation de sa détention, conformément aux besoins de l’enquête. Avec cette reddition, le nombre total de personnes impliquées — arrêtées ou interrogées — s’élève désormais à 14, tous des mineurs. Les recherches se poursuivent activement pour identifier d’éventuels autres participants.

La police souligne que l’enquête est menée « avec toute la détermination nécessaire », mobilisant l’ensemble des moyens disponibles afin d’établir les responsabilités individuelles et de traduire en justice tous les protagonistes.

Les faits remontent à la soirée du jour de l’Indépendance. Yimenu Zelka, 21 ans, employé dans une pizzeria de Petah Tikva, a demandé à un groupe de jeunes de cesser d’utiliser des bombes de neige artificielle à l’intérieur de l’établissement. Selon les premiers éléments de l’enquête, les adolescents ont ensuite attendu la victime à l’extérieur et a été violemment pris à partie à la fin de son service. L’agression a dégénéré lorsqu’un des assaillants a sorti un couteau et porté des coups mortels.

Ce meurtre a suscité une vive émotion en Israël, relançant les inquiétudes autour de la violence juvénile. Les autorités espèrent désormais que les développements de l’enquête permettront de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cette attaque et d’en identifier tous les responsables.