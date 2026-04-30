Israël : la détention du principal suspect prolongée après le meurtre de Yemanu Zelka à Petah Tikva

La justice israélienne a décidé de prolonger la détention provisoire du principal suspect dans l’affaire du meurtre de Yemanu Zelka, poignardé à mort lors des célébrations de la fête de l’Indépendance à Petah Tikva. Un juge du tribunal de première instance de la ville a ordonné le maintien en détention du suspect jusqu’à mardi, le temps pour la police de poursuivre ses investigations.

Le suspect principal, un adolescent de 15 ans, est soupçonné d’avoir porté les coups de couteau mortels à la victime, un employé de Pizza Hut âgé de 21 ans. Selon les éléments de l’enquête, il a agi avec plusieurs complices, qui ont violemment frappé le jeune homme à l’extérieur de son lieu de travail avant de le laisser grièvement blessé au sol. Transporté à l’hôpital, Yemanu Zelka a succombé à ses blessures le lendemain.

Dans le même temps, le tribunal a également prolongé la détention de deux autres suspects, dont un mineur soupçonné d’avoir aidé l’auteur à se soustraire aux forces de l’ordre après les faits. Ces deux individus ont été interpellés la veille, selon des informations relayées par les médias locaux.

L’enquête met en lumière l’implication présumée d’un groupe plus large : à ce stade, la police a arrêté 13 mineurs soupçonnés d’avoir participé à l’agression mortelle. Les recherches se poursuivent afin d’identifier et d’appréhender d’éventuels autres complices.

Ce drame, survenu dans un contexte festif, a profondément choqué l’opinion publique en Israël et relance les préoccupations autour de la violence impliquant des jeunes.