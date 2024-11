AOC accuse le lobby pro-israélien AIPAC de la défaite des Démocrates

Alexandria Ocasio-Cortez, représentante démocrate de New York connue pour ses positions critiques envers Israël, a suggéré dimanche que le groupe de pression pro-israélien AIPAC serait responsable des mauvaises performances des Démocrates lors de l'élection présidentielle du 5 novembre. "Si l'on veut parler de membres du Congrès excessivement influencés par un groupe d'intérêt particulier qui pousse un agenda extrêmement impopulaire éloignant les électeurs des Démocrates, alors on devrait parler d'AIPAC", a écrit Ocasio-Cortez, communément appelée AOC, sur le réseau social X.

Cette déclaration fait suite au commentaire de Jeremy Slavin, conseiller principal du sénateur Bernie Sanders, qui s'interrogeait sur l'absence des lobbies industriels et corporatifs dans le débat sur les "groupes d'intérêt particuliers".

AIPAC a rapidement répondu à AOC en publiant une "vérification des faits sur ce que les électeurs démocrates trouvent populaire ou impopulaire", accompagnée d'un graphique montrant les résultats des élections primaires à New York et dans le Missouri, où les membres du "Squad" Jamaal Bowman et Cori Bush ont perdu leurs sièges.

Les critiques d'Ocasio-Cortez envers Israël remontent à 2019, lorsqu'elle avait critiqué le Premier ministre Benjamin Netanyahu dans une interview à la Chaîne 12 israélienne, tout en soutenant que critiquer la politique d'Israël n'était pas antisémite.

Dans une interview radio antérieure, la représentante avait qualifié Israël de "criminel" dans son traitement des Palestiniens, affirmant que ces derniers n'avaient "pas d'autre choix que de se révolter" contre l'État hébreu.

En mars dernier, AOC a accusé Israël de génocide contre les Palestiniens. Elle a ensuite défendu l'utilisation de ce terme sur CNN, déclarant que la crise humanitaire à Gaza avait "franchi le seuil de l'intention".