Le groupe ABBA demande à Donald Trump de cesser d'utiliser ses chansons pour sa campagne électorale

Le groupe pop suédois ABBA a demandé hier (jeudi) à l'ancien président américain Donald Trump d'arrêter d'utiliser leurs chansons dans sa campagne présidentielle, selon le Washington Post.

AP Carolyn Kaster

"Le groupe a récemment découvert l'utilisation non autorisée de sa musique et de ses vidéos lors d'un événement de Trump grâce à des vidéos apparues sur Internet", a déclaré un représentant du groupe au journal dans une déclaration jeudi. "En conséquence, ABBA et ses représentants ont immédiatement demandé à la campagne de supprimer et d'effacer ce contenu".

ABBA rejoint Céline Dion, Beyoncé et Taylor Swift sur la liste des artistes qui demandent à la campagne de Trump de cesser d'utiliser leurs chansons ou leur image - comme dans le cas de Swift, dont la campagne a utilisé une image d'elle semblant le soutenir, créée de manière artificielle.