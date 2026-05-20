Attaque contre une mosquée à San Diego : les deux adolescents avaient diffusé leur assaut en direct

L’enquête sur l’attaque meurtrière commise lundi contre le Centre islamique de San Diego révèle que les deux assaillants ont diffusé leur assaut en direct et laissé derrière eux un manifeste de 75 pages, selon CNN.

Les auteurs de l’attaque ont été identifiés par les autorités comme Cain Clark, 17 ans, et Caleb Vazquez, 18 ans. Trois personnes ont été tuées dans la fusillade.

Selon CNN, les chercheurs de l’Institute for Strategic Dialogue ont intercepté la vidéo de l’attaque ainsi que le manifeste, dont l’authenticité a été confirmée par une source policière. Le FBI a également récupéré le document physique et mène des analyses.

Les armes utilisées étaient couvertes d’inscriptions, de codes numériques et d’abréviations faisant explicitement référence au nazisme, ainsi qu’à de précédents tueurs de masse.

Le manifeste contient des déclarations signées par les deux adolescents, marquées par une idéologie suprémaciste blanche, antisémite et islamophobe. Les deux auteurs y expriment notamment leur admiration pour l’assaillant qui avait tué 51 fidèles dans deux mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, en 2019, une attaque elle aussi diffusée en direct.