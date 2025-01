Attaque terroriste à La Nouvelle-Orléans : le terroriste avait rejoint Daesh et placé des explosifs

Le bilan de l'attaque terroriste perpétrée le jour du Nouvel An dans le quartier français de La Nouvelle-Orléans s'est alourdi à quinze morts et une trentaine de blessés. Le FBI a livré de nouveaux détails sur cette attaque revendiquée par Daesh.

L'auteur de l'attaque, identifié comme Shamsud-Din Jabbar, un Américain de 42 ans originaire du Texas et ancien militaire, avait "rejoint Daesh cet été", a révélé Christopher Raia, directeur adjoint de la division antiterroriste du FBI. Les enquêteurs ont confirmé qu'il s'agissait d'un "acte de terrorisme prémédité".

L'enquête a permis de découvrir que le suspect n'avait pas uniquement utilisé son véhicule comme arme. "Les techniciens du FBI ont retrouvé des explosifs à Bourbon Street et à une autre intersection", a précisé Raia. Des images de vidéosurveillance montrent Jabbar en train de placer ces dispositifs. D'autres engins suspects ont été signalés mais se sont révélés être factices. Le FBI a écarté la piste d'éventuels complices, estimant que l'ancien militaire a agi seul. Les enquêteurs poursuivent actuellement les perquisitions au domicile du suspect à la recherche de preuves supplémentaires. Par ailleurs, aucun lien n'a été établi pour le moment avec l'attentat survenu à Las Vegas, où l'explosion d'un Tesla Cybertruck devant un hôtel Trump a fait au moins une victime.

Parmi les victimes de l'attaque de La Nouvelle-Orléans figurent notamment un joueur de football américain et une future infirmière, selon les médias locaux. Cette attaque terroriste, la plus meurtrière sur le sol américain depuis plusieurs années, a frappé un quartier touristique emblématique alors que la foule célébrait le Nouvel An.