Attentat de Las Vegas : l'hypothèse du drame personnel privilégiée

De nouvelles révélations suggèrent que Matthew Livelsberger, l'homme qui s'est fait exploser dans un Cybertruck Tesla le jour du Nouvel An à Las Vegas, aurait agi pour des raisons personnelles et non politiques. Selon le New York Post, une violente dispute conjugale survenue le jour de Noël serait à l'origine du drame.

Les enquêteurs, qui travaillaient initialement sur la piste terroriste en raison de la proximité avec le Trump Hotel et de l'utilisation d'un véhicule appartenant à une entreprise d'Elon Musk, allié de Trump, réorientent désormais leurs investigations. Des sources citées par le Post révèlent que Livelsberger, un vétéran de l'armée américaine, avait été accusé d'infidélité par son épouse le 25 décembre. Suite à cette confrontation, il aurait quitté son domicile de Colorado Springs, loué un Cybertruck et pris la direction de Las Vegas.

Le choix spécifique du Cybertruck pourrait avoir été délibéré pour limiter les victimes collatérales. "Ces malfaiteurs stupides ont choisi le mauvais véhicule pour un attentat terroriste. Le Cybertruck a en fait contenu l'explosion et dirigé le souffle vers le haut", a déclaré Elon Musk sur X. "Même les portes vitrées du hall n'ont pas été brisées."

La structure du véhicule aurait effectivement largement contenu l'explosion, ne faisant qu'une seule victime - Livelsberger lui-même - qui s'est tiré une balle dans la tête avant la détonation. Quelques personnes ont été légèrement blessées.

La coïncidence temporelle avec l'attentat de la Nouvelle-Orléans, où Shamsud-Din Jabbar, un autre vétéran américain sympathisant de l'État islamique, a tué 15 personnes et en a blessé des dizaines dans une attaque à la voiture-bélier, avait initialement orienté les enquêteurs vers la piste terroriste.