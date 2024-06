Barbra Streisand dénonce "l'horreur" à laquelle sont confrontées les femmes otages du Hamas à Gaza

La chanteuse Barbra Streisand évoque sur Twitter "l'horreur" que subissent les femmes otages israéliennes détenues à Gaza et demande leur libération.

https://twitter.com/i/web/status/1800904020984209851 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Partageant un lien vers un article du New York Times datant de mars dans lequel l'otage libérée Amit Soussana s'exprime sur les abus sexuels qu'elle a subis en captivité, Streisand déclare qu'il "va sans dire que les otages souffrent et qu'ils doivent être libérés maintenant". "Les femmes otages subissent une horreur supplémentaire. Ce qu'elles endurent en termes de violence sexuelle devrait être - comme l'ont dit les Nations unies - 'clair et convaincant' pour tous. Elles doivent également être dénoncées sans équivoque".