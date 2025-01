Biden affirme qu'il aurait pu battre Trump à la présidentielle

.Dans un entretien accordé à USA Today publié mercredi, Joe Biden estime qu'il aurait pu remporter l'élection présidentielle face à Donald Trump s'il était resté en lice. "Je pense que oui", a déclaré le président sortant, "je pensais vraiment avoir les meilleures chances de le battre. Mais je ne cherchais pas non plus à être président à 85 ou 86 ans. Alors j'ai parlé de passer le relais." Le démocrate, qui quittera la Maison Blanche le 20 janvier, exprime néanmoins son incertitude quant à sa capacité à assumer un second mandat complet : "Qui sait ? Jusqu'ici tout va bien. Mais qui sait dans quel état je serai à 86 ans ?"

Biden avait annoncé son retrait de la course en juillet dernier, suite à une prestation jugée décevante lors d'un débat face à Trump et sous la pression croissante des dirigeants démocrates. Le parti avait alors désigné la vice-présidente Kamala Harris comme candidate, qui a finalement été battue par Trump en novembre.

Ces déclarations font suite à un récent rapport citant des sources de la Maison Blanche, selon lesquelles Biden regrettait son retrait, convaincu qu'il aurait pu l'emporter face à Trump.

Le président sortant a également évoqué une conversation post-électorale avec Trump dans le Bureau ovale, au cours de laquelle il a exhorté le président élu à ne pas cibler ses adversaires politiques. "Je lui ai dit qu'il était contre-productif pour ses intérêts de chercher à régler des comptes", a rapporté Biden, précisant que Trump l'avait écouté sans répondre.

Concernant son héritage, Biden espère être reconnu pour son action dans la reconstruction de l'économie après la pandémie de COVID-19 et la réaffirmation du leadership américain mondial. "C'était mon espoir. Je veux dire, qui sait ?", a-t-il déclaré, ajoutant souhaiter "que l'histoire retienne que j'ai agi avec honnêteté et intégrité, que j'ai dit ce que je pensais."