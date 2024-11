Biden aux familles des otages : "Les efforts pour les ramener vont continuer"

Le président Joe Biden a rencontré mercredi les familles des Américains retenus en otage par le Hamas depuis le 7 octobre 2023. Dans un communiqué publié après la réunion, la Maison Blanche a indiqué que le président "a fait le point sur les efforts américains pour obtenir la libération de tous les otages, et a réaffirmé l'engagement de l'administration Biden-Harris à ramener les otages auprès de leurs proches".

La veille, les familles des otages américains à Gaza avaient rencontré le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan pour discuter des efforts de l'administration Biden visant à obtenir la libération des 101 otages restants, dont sept Américains, durant leurs derniers jours au pouvoir.

Les familles ont exprimé leur reconnaissance pour le soutien de l'administration depuis les attaques du 7 octobre. Elles ont également exhorté l'administration Biden à collaborer avec le président élu Trump et son équipe de transition pour consacrer toutes les ressources disponibles à la finalisation d'un accord avant la fin du mandat de Biden.

Le porte-parole du Département d'État, Vedant Patel, a déclaré mardi que l'administration Biden poursuit ses efforts pour parvenir à un accord de cessez-le-feu à Gaza, malgré la suspension de l'implication du Qatar. "Nous continuons à poursuivre plusieurs initiatives pour obtenir la libération des otages. Ce travail est en cours. Nous n'avons pas perdu espoir", a-t-il affirmé.

L'effort diplomatique a connu un revers le week-end dernier lorsque le Qatar a annoncé qu'il suspendrait son rôle de médiateur jusqu'à ce que "les deux parties démontrent leur volonté et leur détermination". Le Qatar, aux côtés de l'Égypte et des États-Unis, avait médié les récentes tentatives d'accord de cessez-le-feu et de libération des otages.