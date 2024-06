Après le fiasco du débat contre Trump, Biden "va discuter de l'avenir de sa campagne présidentielle" avec sa famille (médias)

Le président américain Joe Biden "discutera de l'avenir de sa campagne avec sa famille", selon les médias américains.

Le fiasco du débat entre Joe Biden et l'ancien président Donald Trump jeudi soir avait suscité l'inquiétude parmi les dirigeants démocrates. Le Président américain, flou, hésitant, semblant parfois absent, avait provoqué les pires doutes quant à sa capacité à diriger le pays pour un mandat supplémentaire, ou même pour mener les démocrates à la victoire contre un candidat pourtant poursuivi par la justice. Samedi soir, Joe Biden a pris la route de Camp David avec la Première Dame Jill Biden, leurs enfants et petits-enfants. Une source a déclaré que Biden n'écouterait qu'un seul conseiller, ou plutôt une conseillère : Jill Biden, son épouse. "La seule personne ayant une influence ultime sur lui est la Première Dame", a déclaré cette source. "Si elle décide qu'un changement de direction est nécessaire - il y en aura un".

Une autre source a affirmé sur NBC que ce rassemblement n'est pas une "réunion officielle" de la famille. "Toute discussion sur la campagne devrait être informelle ou conceptuelle", a déclaré la source.

Vendredi dernier, après le débat, elle avait déclaré : "Comme Joe l'a dit, il n'est pas un jeune homme. Après le débat, il m'a dit 'Tu sais, Jill, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne me sentais pas si bien'. Je lui ai dit : 'Nous n'allons pas laisser 90 minutes définir les quatre années où tu as été président'. Quand Joe tombe, il se relève, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui".

Alors que beaucoup dans le parti Démocrate ont ouvertement exprimé leur soutien à Joe Biden, plusieurs leaders ont dit être "choqués" par l'état du Biden de 81 ans, incapable de réagir et de contredire l'ancien président Trump, même quand celui ci avançait des mensonges éhontés.

Après le débat, Biden avait admis "n'être pas un aussi bon débatteur qu'autrefois", mais avait juré de battre Trump lors des élections de novembre.