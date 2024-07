Etats-Unis: Biden et Harris tentent de rassurer après le débat désastreux contre Trump

Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont fait une apparition surprise lors d'un appel du Comité national démocrate mercredi, cherchant à rassurer leurs troupes après la performance ratée de Biden lors du récent débat présidentiel.

AP Photo/John Bazemore

Selon des sources proches du binôme, Biden et Harris ont réaffirmé leur engagement dans la course à la réélection, soulignant l'importance de l'enjeu. "Quand je suis mis à terre, je me relève et je prévois toujours de gagner l'élection", a affirmé Biden.

Pendant ce temps, le chef de cabinet de la Maison Blanche, Jeff Zients, a exhorté le personnel à "ignorer les rumeurs" et à se concentrer sur la gouvernance. Lors d'une réunion avec plus de 500 collaborateurs, Zients a souligné "les réalisations et le bilan de l'administration démocrate", insistant sur le fait que "gouverner deviendra encore plus crucial une fois que la campagne s'intensifiera".

Malgré ces efforts, l'inquiétude grandit au sein du parti démocrate. Un responsable de la Maison Blanche a révélé que "les démocrates sont peu satisfaits des explications sur la performance de Biden lors du débat, tant de la part du personnel de la Maison Blanche que de Biden lui-même." Malgré ces turbulences, l'équipe de campagne de Biden insiste sur le fait que l'élection s'annonce serrée.