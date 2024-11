Bill Clinton, l'insomnie et la colère après la défaite d'Hillary face à Donald Trump en 2016

Dans son nouveau livre de mémoires "Citizen: My Life After the White House", publié en début de mois, l'ancien président américain Bill Clinton révèle avoir traversé une période particulièrement difficile après la défaite de son épouse Hillary face à Donald Trump en 2016.

"Je n'ai pas pu dormir pendant deux ans après les élections", confie Clinton dans son ouvrage, cité par le Daily Mail. "J'étais tellement en colère qu'il valait mieux ne pas être dans mon entourage à cette période." Il présente également ses excuses à ceux qui ont subi ses "accès de colère" qui ont duré des années.

L'ancien président qualifie l'élection de 2016 comme "la plus sombre possible aux États-Unis". Il continue d'attribuer la défaite d'Hillary à plusieurs facteurs, notamment l'ingérence russe via la désinformation, le timing de l'annonce de l'enquête sur les emails par le directeur du FBI James Comey, et une "presse politique" hostile.

Dans ces mémoires, Clinton aborde également sa relation controversée avec Jeffrey Epstein. Il admet avoir voyagé dans le "Lolita Express" du financier mais nie catégoriquement avoir visité son infâme propriété des îles Vierges, lieu présumé de trafic de mineurs. "J'ai toujours trouvé Epstein étrange, mais je n'avais aucune idée des crimes qu'il commettait", affirme-t-il, précisant avoir rompu tout contact après la première arrestation d'Epstein en 2005.