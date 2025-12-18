Bloomingdale's licencie l'employée ayant glissé un "Free Palestine" dans un cadeau de Hanoucca

La chaîne de magasins de vêtements Bloomingdale's a licencié jeudi l'employée qui avait inséré un papier portant l'inscription "Free Palestine" dans un colis contenant un pyjama sur le thème de Hanoucca, selon une source proche de l'entreprise.

Arielle Harris a raconté l’incident sur TikTok, où sa vidéo a rapidement suscité de nombreuses réactions. Pour la première soirée de Hanoucca dimanche, elle a reçu de son compagnon un pyjama à thème festif, orné d’étoiles de David et de ménorahs. À l’intérieur de l’emballage, posé sur le reçu et une carte aux couleurs du magasin, se trouvait un mot manuscrit portant l’inscription : "Free Palestine".

Bloomingdale's, grand magasin haut de gamme appartenant au groupe Macy's, avait suspendu les activités d'une partie de son centre d'expédition pour enquêter sur l'incident. Le centre a depuis repris ses activités normales.

"Sur le moment, je n’ai pas compris", expliquait Arielle Harris, tandis que son compagnon, Andrew Jones, racontait avoir ressenti un profond malaise en découvrant le message. Le couple affirme que cette expérience est intervenue dans un climat déjà lourd, quelques heures après l’attentat antisémite meurtrier de Bondi Beach, en Australie. Avant de rendre l’affaire publique, ils ont contacté leurs proches.

Dans sa vidéo, Arielle Harris estime que cet acte n’aurait jamais dû se produire et demande des comptes à l’enseigne quant au comportement de ses employés. Face à des internautes suggérant une mise en scène, Andrew Jones a fermement rejeté ces accusations.

Le couple indique avoir échangé avec un cadre dirigeant de Bloomingdale’s, qui a présenté des excuses et procédé à un remboursement intégral. Selon Arielle Harris, la direction a assuré que le centre de traitement des commandes vérifie désormais les colis afin de s’assurer qu’aucun autre message de ce type n’y soit inséré. Malgré ces démarches, le couple affirme que le geste a été ressenti comme une intrusion, gâchant un moment de fête intime.