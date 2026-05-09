Bolivie : huit touristes israéliens blessés dans un accident, leur évacuation retardée par des manifestations

Huit touristes israéliens ont été blessés jeudi dans un accident de la route survenu dans la région du Salar d’Uyuni, en Bolivie, l’un des sites touristiques les plus visités d’Amérique du Sud. Leur évacuation a été fortement retardée en raison de barrages routiers mis en place par des manifestants opposés au gouvernement bolivien.

Selon les médias locaux, le véhicule transportant les voyageurs israéliens a été impliqué dans un accident dans cette vaste zone désertique située dans le sud-ouest du pays. Les blessés ont dû attendre de longues heures avant d’être secourus, les ambulances ne pouvant accéder à la zone à cause des routes bloquées par des protestataires.

Les autorités locales et les équipes de secours ont finalement réussi à organiser l’évacuation des victimes vers un point de rassemblement situé dans la région de La Huachaca, avant leur transfert vers un centre médical à La Paz, la capitale administrative bolivienne.

D’après les médecins qui les prennent en charge, aucun des huit Israéliens ne se trouve en danger de mort. Trois d’entre eux ont déjà quitté l’hôpital après avoir subi des examens ayant confirmé la légèreté de leurs blessures.

Les autres patients souffrent principalement de traumatismes orthopédiques, de lésions musculaires, de déchirures ligamentaires et de blessures aux tissus mous. L’un des voyageurs a également subi un traumatisme crânien, mais son état est désormais considéré comme stable après des examens complémentaires.

Le Salar d’Uyuni, plus grand désert de sel au monde avec une superficie de plus de 10.000 km², attire chaque année des milliers de touristes étrangers, dont de nombreux Israéliens voyageant en Amérique du Sud après leur service militaire.

Malgré sa popularité, la région est régulièrement considérée comme difficile et parfois dangereuse en raison des longues pistes isolées, des conditions de circulation compliquées et du recours fréquent à des véhicules tout-terrain parfois mal entretenus.

À cela s’ajoute l’instabilité politique chronique en Bolivie, marquée par des manifestations et des blocages routiers fréquents, qui compliquent considérablement les opérations de secours et les évacuations médicales dans certaines régions reculées du pays.