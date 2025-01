Brésil : un tribunal ordonne une enquête sur un soldat de Tsahal, survivant de Nova, soupçonné de crimes de guerre

Un tribunal brésilien a ordonné à la police d'enquêter sur un soldat de Tsahal en visite dans le pays, soupçonné d'avoir commis des crimes de guerre à Gaza, ont rapporté les médias locaux. Le soldat est soupçonné d'avoir "participé à la destruction d'un immeuble résidentiel dans la bande de Gaza, en utilisant des explosifs en dehors d'une situation de combat" en novembre. L'ancien soldat a finalement pu quitter le Brésil sans être inquiété, a-t-on appris dimanche matin.

La plainte déposée au Brésil l'a été par l'organisation arabe palestinienne Hind Rajab, dont le but est d'éplucher les publications des soldats israéliens sur les réseaux sociaux pendant leur service militaire, afin de trouver des motifs pour déposer des demandes d'arrestation dans le monde entier.

"Cet individu a activement contribué à la destruction de maisons et de moyens de subsistance", a déclaré l'avocate de Hind Rajab au Brésil, Maira Pinheiro. Le ministère israélien des Affaires étrangères et l'ambassade d'Israël au Brésil n'ont pas encore commenté ces informations.

Yonatan Sindel/Flash90

Le soldat en question est un survivant du massacre du festival de musique Nova du 7 octobre 2023. Dans une interview vidéo devenue virale deux semaines après le massacre, il a raconté sa mission de sauvetage de la fête qui a duré des heures. Il a décrit comment il a échappé à plusieurs reprises aux tirs des terroristes et a couru de nombreux kilomètres jusqu'à ce qu'il parvienne à se mettre à l'abri.

Jusqu'à présent, l'organisation n'a réussi à faire arrêter aucun soldat de Tsahal dans quelque pays que ce soit, bien que ses plaintes aient incité un officier de réserve à quitter Chypre précipitamment et un autre soldat à quitter le Sri Lanka. L'armée israélienne a récemment exigé que les soldats ayant servi à Gaza et au Liban retirent des réseaux sociaux toute publication relative aux combats, compte tenu des tentatives des organisations d'utiliser ces images pour accuser Israël de crimes de guerre et de génocide.