Brooklyn : Un père juif empêche l'enlèvement de son enfant

L'organisation Shomrim de Brooklyn a publié ce dimanche matin des images de vidéosurveillance montrant une tentative d'enlèvement d'un enfant juif dans le quartier de Crown Heights, à Brooklyn, New York. Les images révèlent un père, vêtu d'habits traditionnels juifs, marchant avec ses deux enfants dans le quartier lorsqu'un homme masqué tente soudainement d'arracher l'un des enfants à son père. Le père est parvenu à résister à l'agression, poussant l'agresseur à prendre la fuite.

Le Département de Police de New York (NYPD) a immédiatement lancé une enquête et a rapidement procédé à l'arrestation du suspect. L'organisation Shomrim a précisé que "l'arrestation du suspect a été rendue possible grâce à la coopération de nos bénévoles, des dirigeants de la ville de New York et des détectives de la police."

Cet incident s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes dans le quartier de Crown Heights, où plusieurs agressions visant la communauté juive ont été rapportées ces derniers temps, notamment l'attaque brutale d'un juif orthodoxe et l'agression d'un jeune garçon juif sur le chemin de l'école.

Les forces de l'ordre et les organisations communautaires locales ont renforcé leur vigilance dans le quartier suite à ces incidents. Le Shomrim, une organisation de surveillance communautaire juive bénévole, collabore étroitement avec le NYPD pour assurer la sécurité des résidents.