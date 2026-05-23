Californie : 40.000 personnes évacuées après une fuite chimique dans une usine aérospatiale

Des dizaines de milliers d’habitants du sud de la Californie ont reçu l’ordre d’évacuer vendredi après une grave fuite chimique dans une usine aérospatiale de Garden Grove, près de Los Angeles. Les autorités redoutent désormais l’explosion d’un immense réservoir contenant un produit hautement inflammable et toxique.

L’incident a débuté jeudi lorsqu’une fuite de vapeur a été détectée dans un réservoir de 34.000 gallons contenant du méthacrylate de méthyle, un produit chimique utilisé notamment dans la fabrication de plastiques et dans l’industrie aéronautique.

Vendredi, les autorités ont estimé que la situation était entrée dans une phase critique. «Il ne reste littéralement plus que deux options : soit le réservoir cède et déverse environ 6.000 à 7.000 gallons de produits chimiques extrêmement dangereux, soit il entre en emballement thermique et explose», a déclaré Craig Covey, responsable des pompiers du comté d’Orange. «Il cède ou il explose», a-t-il insisté.

Les ordres d’évacuation concernent environ 40.000 personnes vivant autour du site industriel. Plus d’une dizaine d’écoles ont temporairement fermé, tandis que plusieurs établissements voisins ont annulé toutes les activités extérieures par précaution.

Les secours tentent depuis plusieurs heures de refroidir le réservoir endommagé à l’aide de puissants jets d’eau afin d’éviter une explosion. Selon les autorités, cette opération permet pour l’instant de «gagner du temps» pendant que les équipes cherchent une solution pour sécuriser définitivement l’installation.

Le méthacrylate de méthyle peut provoquer des irritations des yeux, de la peau et des voies respiratoires. En cas d’explosion, le produit pourrait se diffuser sous forme de vapeur toxique et provoquer de graves troubles respiratoires chez les habitants exposés, ont averti les services sanitaires locaux.

Le gouverneur Gavin Newsom a été informé de la situation, tandis que les services d’urgence californiens ont été mobilisés pour suivre l’évolution de cet incident qualifié d’«inédit» par les autorités locales.