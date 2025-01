Californie : Les pompiers reprennent le contrôle des incendies meurtriers à Los Angeles

Les pompiers commencent enfin à maîtriser deux importants incendies qui ravagent Los Angeles, à l'est et à l'ouest de la ville, dans les secteurs de Palisades et d'Eaton. Ces feux font partie des six foyers actuellement actifs dans la région.

Le bilan est lourd : au moins 11 personnes ont perdu la vie et 10 000 bâtiments ont été détruits. Ces chiffres pourraient augmenter une fois que les pompiers pourront effectuer des recherches systématiques dans les zones touchées. Les deux incendies majeurs ont déjà ravagé 3 500 hectares, soit deux fois et demie la superficie de Manhattan.

Face à l'ampleur de la catastrophe, sept États voisins, le gouvernement fédéral et le Canada ont rapidement envoyé des renforts à la Californie. Le gouverneur Gavin Newsom a ordonné une enquête indépendante pour comprendre pourquoi les pompiers ont manqué d'eau dans les premières phases de l'intervention, une situation qu'il qualifie de "très préoccupante".

En marge de cette crise, les autorités signalent l'arrestation d'au moins 18 personnes dans les zones de Eaton et Palisades, pour des faits de pillage, vol d'identité, possession de drogue et d'outils d'effraction.