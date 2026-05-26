Canada : des effigies de Netanyahou, Ben Gvir et Trump pendues lors d’une manifestation pro-palestinienne

Une manifestation pro-palestinienne organisée lundi soir à Montréal, au Canada, a provoqué une vive polémique après la présentation d’un dispositif représentant Benjamin Netanyahou, Itamar Ben Gvir et Donald Trump sous forme de poupées pendues.

Selon les images diffusées sur les réseaux sociaux, les effigies des trois responsables étaient suspendues à des nœuds coulants lors du rassemblement. La manifestation aurait été organisée par le groupe Montreal4Palestine.

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La scène a été largement dénoncée par des internautes et des responsables communautaires, qui y voient une mise en scène violente et inquiétante dans un contexte de forte montée des tensions autour de la guerre au Moyen-Orient.

Cet incident intervient alors que la communauté juive canadienne fait déjà face à une recrudescence d’actes antisémites. En mars dernier, deux synagogues de la région de Toronto avaient été visées par des tirs. Aucun blessé n’avait été signalé, mais les autorités locales avaient indiqué examiner un possible lien avec la guerre au Moyen-Orient.

Dans l’un des cas, des impacts de balles avaient été découverts sur la porte principale de la synagogue Shaarei Shomayim. Un autre tir avait visé les portes de la synagogue Beth Avraham Yoseph, située à Thornhill, en Ontario.

Le Premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, avait alors dénoncé des « actes de haine lâches » destinés à intimider et à semer la peur, affirmant qu’ils constituaient une attaque contre la communauté juive et contre le droit fondamental de prier en sécurité au Canada.