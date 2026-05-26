LIVE BLOG | Les États-Unis disent avoir mené des frappes de “légitime défense” dans le sud de l’Iran
Les cibles comprenaient des sites de lancement de missiles ainsi que des bateaux iraniens qui tentaient de poser des mines.
Mojtaba Khamenei appelle à propager les slogans « mort à l’Amérique » et « mort à Israël » dans le monde musulman
Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei affirme que les pays de la région ne serviront plus de « boucliers » aux bases américaines et que les États-Unis n’auront plus de refuge sûr au Moyen-Orient. Il appelle également à faire prévaloir les slogans « mort à l’Amérique » et « mort à Israël » dans l’ensemble des nations musulmanes. Mojtaba Khamenei a aussi violemment attaqué Israël, qualifiant l’État hébreu de « régime sioniste vacillant » et affirmant qu’il approchait, selon lui, de la fin de son existence.
Téhéran avertit Washington contre toute frappe israélienne sur Beyrouth
Une source officielle iranienne affirme que Téhéran a averti Washington que toute attaque israélienne contre Beyrouth ou sa banlieue sud ferait peser un risque majeur sur les efforts diplomatiques en cours. Une telle opération pourrait compromettre totalement la voie diplomatique visant à mettre fin à la guerre.
Le Qatar dément avoir offert 12 milliards de dollars à l’Iran pour conclure un accord
Le Qatar dément catégoriquement les informations selon lesquelles il aurait « offert » 12 milliards de dollars à l’Iran pour garantir la conclusion d’un accord. Le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al Ansari, qualifie ces affirmations de « totalement infondées » et accuse des acteurs non identifiés de chercher à faire dérailler l’accord et à saboter les efforts diplomatiques de désescalade dans la région.
Les États-Unis disent avoir mené des frappes de “légitime défense” dans le sud de l’Iran
Le porte-parole du CENTCOM, le capitaine Tim Hawkins, affirme que les forces américaines ont mené aujourd’hui des frappes de « légitime défense » dans le sud de l’Iran afin de protéger leurs troupes de menaces posées par les forces iraniennes.
Selon Tim Hawkins, les cibles comprenaient des sites de lancement de missiles ainsi que des bateaux iraniens qui tentaient de poser des mines. Le CENTCOM affirme continuer à défendre les forces américaines tout en faisant preuve de retenue pendant le cessez-le-feu en cours.
Tsahal maintient des restrictions dans le nord d’Israël jusqu’à mardi soir
Tsahal annonce une mise à jour des consignes de défense civile, en coordination avec l’évaluation de la situation menée par le Commandement du front intérieur.
Les mesures s’appliqueront de mardi 26 mai 2026 à 06h00 jusqu’à 20h00. La ligne de confrontation, ainsi que les localités de Meron, Bar Yochai, Or HaGanuz et Safsufa, resteront au niveau d’activité partielle, sans changement. Les rassemblements seront limités à 50 personnes en extérieur et 200 personnes en intérieur, au lieu de 200 personnes en extérieur et 600 en intérieur. Les activités éducatives restent inchangées, sauf dans les localités mentionnées comme exceptions dans le document joint. Le Commandement du front intérieur indique poursuivre ses évaluations en continu et précise que toute nouvelle modification sera communiquée au public via ses plateformes officielles et celles de Tsahal.