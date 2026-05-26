LIVE BLOG | Les États-Unis disent avoir mené des frappes de “légitime défense” dans le sud de l’Iran

Mojtaba Khamenei appelle à propager les slogans « mort à l’Amérique » et « mort à Israël » dans le monde musulman

Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei affirme que les pays de la région ne serviront plus de « boucliers » aux bases américaines et que les États-Unis n’auront plus de refuge sûr au Moyen-Orient. Il appelle également à faire prévaloir les slogans « mort à l’Amérique » et « mort à Israël » dans l’ensemble des nations musulmanes. Mojtaba Khamenei a aussi violemment attaqué Israël, qualifiant l’État hébreu de « régime sioniste vacillant » et affirmant qu’il approchait, selon lui, de la fin de son existence.