Donald Trump exige que tous les pays impliqués dans l’accord avec l’Iran adhèrent aux accords d’Abraham

Donald Trump a appelé lundi les pays impliqués dans le futur accord destiné à mettre fin à la guerre avec l’Iran à rejoindre immédiatement les accords d’Abraham et à normaliser leurs relations avec Israël.

Le président américain a notamment cité l’Arabie saoudite, le Qatar et le Pakistan, estimant qu’ils devaient entamer «une signature immédiate» de leur adhésion au processus de normalisation lancé durant son premier mandat.

«Tous les autres doivent suivre leur exemple», a déclaré Donald Trump, affirmant que plusieurs dirigeants arabes lui avaient confié que rejoindre les accords d’Abraham serait «un honneur» pour eux.

Le président américain cherche ainsi à transformer un éventuel accord avec Téhéran en vaste recomposition diplomatique régionale autour d’Israël.

L’objectif prioritaire de Donald Trump reste une normalisation historique entre Israël et l’Arabie saoudite, considérée depuis plusieurs années comme la pièce maîtresse d’un nouvel équilibre stratégique au Moyen-Orient.