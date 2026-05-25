Israël face au piège libanais : frappes intensifiées, drones du Hezbollah et inquiétudes croissantes au nord

La situation sécuritaire s’est brusquement tendue lundi soir sur le front nord d’Israël, alors que Tsahal a lancé une nouvelle vague de frappes contre des infrastructures du Hezbollah dans la vallée de la Bekaa, la région de Tyr et plusieurs autres secteurs du Liban. L’armée israélienne a affirmé avoir frappé plus de 70 infrastructures du Hezbollah à travers le Liban au cours de la journée, à l’aide d’environ 85 munitions.

Ces opérations interviennent dans un contexte de fortes inquiétudes au sein de l’establishment sécuritaire israélien face à la multiplication des attaques de drones explosifs du Hezbollah contre les soldats israéliens et les localités du nord du pays. Face à cette menace grandissante, Tsahal a commencé à réduire et redéployer une partie de ses forces au sud du Liban afin de limiter les risques pour les soldats. Des responsables militaires évoquent désormais ouvertement une adaptation urgente de la stratégie israélienne.

Dans le même temps, des images diffusées depuis la banlieue sud de Beyrouth montrent des centaines d’habitants quittant précipitamment le quartier de Dahieh, bastion historique du Hezbollah, après des informations faisant état d’une possible extension des frappes israéliennes à la capitale libanaise.

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Selon plusieurs sources sécuritaires israéliennes, différentes options militaires ont été présentées au gouvernement, y compris une opération beaucoup plus large au Liban. Mais la décision finale dépendrait désormais du pouvoir politique ainsi que des discussions en cours autour du dossier iranien avec les États-Unis.

En Israël, plusieurs responsables reconnaissent désormais une forme d’impuissance face aux drones du Hezbollah, décrits comme une menace « simple, peu coûteuse et extrêmement meurtrière ». Un haut responsable israélien a même parlé d’une « roulette mortelle » dans laquelle soldats et civils deviennent des cibles faciles tant qu’aucune réponse technologique ou stratégique durable n’est trouvée.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a assuré qu’une équipe spéciale travaillait actuellement sur des solutions contre les drones, tout en promettant une intensification des frappes contre le Hezbollah dans les prochains jours.