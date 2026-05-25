Benjamin Netanyahou : "Nous sommes en guerre contre le Hezbollah et nous allons intensifier les frappes"

Il a également salué la « résilience » des habitants du nord d’Israël, tout en promettant de frapper encore plus durement le mouvement terroriste chiite libanais.

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Benjamin Netanyahou
Benjamin NetanyahouScreenshot/ GPO

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé que Israël poursuivrait et renforcerait ses opérations contre le Hezbollah après les récentes attaques de drones visant le nord du pays.

« Nous sommes en guerre contre le Hezbollah », a déclaré Benjamin Netanyahou, assurant que les forces israéliennes avaient éliminé « plus de 600 terroristes » ces dernières semaines. Le chef du gouvernement israélien a insisté sur le fait qu’Israël ne relâcherait pas la pression militaire, affirmant même avoir ordonné de « pousser encore plus fort sur l’accélérateur ».

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Le Premier ministre a également évoqué les nouveaux drones utilisés par le Hezbollah, notamment les drones à fibre optique, qui compliquent les capacités d’interception de Tsahal. Selon lui, une équipe spécialisée travaille actuellement sur cette menace afin de développer des solutions adaptées.

Benjamin Netanyahu a salué la résilience des habitants du nord d’Israël confrontés aux tirs de drones et de roquettes depuis plusieurs semaines. « Votre résilience inspire tout le pays », a-t-il déclaré aux populations frontalières.

Le chef du gouvernement israélien a toutefois averti que la réponse israélienne allait encore s’intensifier dans les prochains jours. « Nous allons les frapper de toutes nos forces », a-t-il affirmé, promettant de poursuivre les opérations militaires contre les infrastructures et les combattants du Hezbollah au Liban.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions à la frontière nord, marqué par une multiplication des attaques de drones du Hezbollah contre des localités israéliennes et plusieurs vagues de frappes menées par Tsahal dans le sud du Liban.

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