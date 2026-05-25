Meir Masri : "Le véritable clivage au Moyen-Orient oppose désormais les États aux milices"

Le spécialiste du Moyen-Orient et maître de conférences à l’université hébraïque de Jérusalem, Meir Masri, estime que la guerre contre l’Iran pourrait ouvrir une nouvelle fenêtre diplomatique au Moyen-Orient et favoriser, à terme, une extension des accords d’Abraham.

Selon lui, l’hostilité commune envers la République islamique et son réseau régional — comprenant notamment le Hezbollah, les Houthis et les milices pro-iraniennes — rapproche déjà de manière concrète Israël, les monarchies du Golfe et les États-Unis.

Meir Masri affirme que l’Arabie saoudite coopère déjà indirectement avec Israël dans le domaine sécuritaire, notamment à travers le partage de renseignements et la coordination militaire régionale sous supervision américaine. Il souligne toutefois que l’objectif principal de Riyad reste avant tout stratégique : obtenir un traité de défense solide avec Washington ainsi qu’un accès à des armements avancés comme les avions F-35.

L’universitaire considère également que la lecture traditionnelle des conflits du Moyen-Orient a profondément changé. Selon lui, le principal clivage régional n’oppose plus sunnites et chiites, ni Arabes et Israéliens, mais « les États et les non-États ». D’un côté se trouvent les États favorables à un ordre régional stable et à une coopération internationale ; de l’autre, les organisations armées soutenues par Téhéran, qu’il décrit comme des acteurs miliciens contestant directement les souverainetés nationales.

Meir Masri estime par ailleurs que la question palestinienne, bien qu’importante, n’est plus aujourd’hui l’élément structurant principal des dynamiques régionales. Selon lui, la priorité stratégique des pays du Golfe demeure avant tout la menace iranienne.

Enfin, il juge qu’une extension crédible des accords d’Abraham dépendra largement de l’issue du conflit actuel. Pour lui, seul un affaiblissement durable et significatif du régime iranien permettrait aux monarchies du Golfe d’avancer vers une normalisation plus ouverte avec Israël sans craindre de représailles régionales ou donner l’impression de dépendre militairement de Jérusalem.