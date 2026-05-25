Marc Zell : "Donald Trump veut réellement un accord avec l’Iran, mais sans naïveté"

Le président des Republicans Overseas en Israël, Marc Zell, estime que Donald Trump est pleinement déterminé à parvenir à un accord avec l’Iran, tout en restant extrêmement méfiant à l’égard du régime iranien. Lors d’une intervention télévisée, Marc Zell a affirmé que le président américain cherchait avant tout à démontrer aux électeurs américains qu’il était capable d’imposer une stabilité durable au Moyen-Orient.

Selon lui, Donald Trump comprend parfaitement que les dirigeants iraniens pourraient tenter de contourner ou de violer leurs engagements, comme cela s’est produit par le passé. « Il sait que les Iraniens sont des menteurs », a déclaré Zell, assurant toutefois que le président américain conservait « toutes les options sur la table » en cas d’échec des négociations.

Marc Zell considère que le cadre actuellement discuté serait fondamentalement différent de l’accord nucléaire signé en 2015 sous l’administration de Barack Obama. Selon lui, l’approche de Trump repose sur une logique de conditionnalité stricte : l’Iran devrait d’abord prouver qu’il respecte ses engagements avant d’obtenir une levée des sanctions ou des avantages économiques, notamment concernant le détroit d’Ormuz.

L’avocat américain estime également que le dossier iranien ne provoquera pas de fracture majeure au sein du Parti républicain. Malgré quelques critiques isolées, il affirme que la grande majorité des électeurs républicains soutiennent la politique étrangère menée par Donald Trump.

Pour Marc Zell, le véritable enjeu politique aux États-Unis reste avant tout économique. Il souligne que les Américains sont principalement préoccupés par l’inflation, les prix élevés de l’essence et le coût de la vie à l’approche des élections de novembre. Selon lui, si Donald Trump ne parvient pas à améliorer rapidement la situation économique, les républicains risquent de perdre des sièges au Congrès, ce qui représenterait « un désastre » politique pour le président américain et son camp.