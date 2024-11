Canada : un complot iranien déjoué contre un ancien ministre de la Justice pro-israélien

Les autorités canadiennes ont déjoué un complot iranien visant à assassiner le professeur Irwin Cotler, ancien ministre canadien de la Justice et beau-père de l'ex-députée israélienne Michal Cotler-Wunsh. L'information a été révélée par le Globe and Mail, qui précise que la police canadienne a identifié deux suspects, sans donner plus de détails sur l'enquête. Cotler, 84 ans, qui préside actuellement le Centre Raoul Wallenberg pour les droits de l'homme, a reçu le 26 octobre un avertissement concernant une menace imminente contre sa vie. Selon les informations transmises, des agents iraniens opérant au Canada pourraient tenter de l'assassiner dans les 48 heures.

Depuis le massacre du 7 octobre en Israël, l'ancien ministre bénéficie d'une protection renforcée incluant des véhicules blindés et une escorte d'agents armés, en raison de son soutien vocal à Israël. Sa fille, Michal Cotler-Wunsh, a siégé à la Knesset en 2020 au sein du parti Bleu et Blanc.

Après avoir quitté son poste de ministre de la Justice, qu'il a occupé de 2003 à 2006, Cotler est devenu une figure majeure de la lutte contre l'antisémitisme. Il a notamment mené des campagnes pour faire désigner le Corps des Gardiens de la révolution islamique (IRGC) comme organisation terroriste, ce que le Canada a fait en juin dernier, provoquant la colère de Téhéran.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a rejeté ces accusations, les qualifiant de "fabrication répréhensible" attribuée à Israël et aux opposants au régime. Cette révélation intervient alors que le département américain de la Justice a récemment dévoilé un projet iranien déjoué visant à assassiner le président élu Donald Trump avant les élections