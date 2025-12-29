Canada : un survivant d’Auschwitz se dit "vulnérable" après le vol de sa mezouza à Toronto

Un survivant de la Shoah a fait part de son profond sentiment d’insécurité après un acte antisémite visant une résidence pour personnes âgées à Toronto. Nate Leipciger, 97 ans, rescapé des camps d’Auschwitz-Birkenau et de Dachau, a vu la mezouza apposée sur la porte de son appartement arrachée et volée, un incident survenu pendant les fêtes de Noël.

Dans un communiqué publié dimanche, l’organisation International March of the Living rapporte que cet acte a ravivé chez lui un sentiment de vulnérabilité, plus de 80 ans après sa déportation. "Je me sens vulnérable, comme si l’on avait pénétré sous ma peau", a-t-il confié au Canadian Jewish News. Absent au moment des faits, Nate Leipciger explique néanmoins que cet événement l’a profondément marqué, dans un contexte de recrudescence d’actes antisémites à travers le monde. "C’est une autre époque, mais la haine est la même. En vivant au Canada, je pensais que nous étions à l’abri", a-t-il ajouté.

Selon les informations communiquées par la police de Toronto et relayées par un élu municipal, quatre mezouzot, (petits étuis contenant des passages de la Torah apposés sur les encadrements de portes) ont été arrachées de portes d’appartements dans cette résidence pour seniors. Une enquête a été ouverte afin de déterminer si ces faits relèvent d’un crime haineux.

Il s’agit du deuxième incident de ce type en moins d’un mois dans la ville. Début décembre, une vingtaine de mezouzot avaient déjà été volées dans un autre immeuble résidentiel, suscitant une vive inquiétude au sein de la communauté juive.

La maire de Toronto, Olivia Chow, a dénoncé un "acte antisémite ignoble", rappelant qu’il s’agissait d’un logement social destiné à des personnes âgées. De son côté, le Centre for Israel and Jewish Affairs a appelé les autorités à renforcer leur action, soulignant que les Juifs demeurent la cible d’actes de haine, y compris en période de fêtes.