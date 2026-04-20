Chaos à New York : des manifestants pro-palestiniens incendient la chaussée et vandalisent une voiture de police

Un incident spectaculaire et dangereux s'est produit samedi dans le quartier de Middle Village, dans le Queens à New York, où des dizaines d'individus, dont certains brandissaient des drapeaux palestiniens, ont pris possession d'un important carrefour routier. Selon les informations rapportées, les participants ont allumé plusieurs feux au milieu de la chaussée et réalisé des manœuvres automobiles dangereuses de type "drift" devant une foule nombreuse.

Au cours des troubles, trois participants ont été filmés en train de monter sur une voiture de police avant d'en briser le pare-brise, sous les acclamations de personnes présentes sur place qui ont également filmé la scène. Les images ont largement circulé sur les réseaux sociaux.

Interrogé par la chaîne Fox News, l'ancien haut responsable de la police new-yorkaise (NYPD) John Shell a dénoncé la multiplication de ce type de prises de contrôle de la voie publique. Selon lui, plus de 100 véhicules auraient été impliqués dans l'événement, nécessitant une réponse d'ampleur comprenant des unités aériennes et des centaines de policiers pour procéder à des arrestations efficaces.

John Shell a ajouté que ces rassemblements sauvages figurent parmi les principales préoccupations des habitants de New York depuis plusieurs années, nombre d'entre eux estimant que la sécurité publique s'est détériorée.

L'incident intervient dans un climat politique tendu à New York, sur fond de débats autour du conflit israélo-palestinien et de hausse des actes antisémites signalés dans la ville.