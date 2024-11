Chicago : Un migrant accusé d'avoir ciblé la communauté juive préparait son attaque

Un migrant sans papiers accusé d'avoir tiré sur un juif orthodoxe à Chicago le mois dernier avait méticuleusement préparé son attaque, selon de nouvelles révélations des autorités américaines.

D'après Fox 32 Chicago, Sidi Mohamed Abdallahi, ressortissant mauritanien, avait utilisé son téléphone portable pour localiser des synagogues et des centres communautaires juifs dans la région peu avant l'attaque. Son téléphone contenait également "plus de 100 photos et vidéos antisémites et pro-Hamas", selon le Chicago Sun Times citant la police.

"Ce n'était rien d'autre qu'une attaque planifiée... une tentative d'assassinat contre ces personnes", a déclaré la procureure adjointe Ann McCord Rogers. "C'était un plan calculé, dans une rue publique... et une tentative d'assassinat de cette personne et des forces de l'ordre."

L'acte s'est produit le 26 octobre, lorsqu'Abdallahi aurait tiré sur un homme juif de 39 ans portant une kippa qui se rendait à sa synagogue. La victime a été blessée à l'épaule. Lors de son arrestation, survenue moins de 30 minutes après les faits, le suspect a également ouvert le feu sur les forces de l'ordre avant d'être neutralisé.

Les procureurs ont révélé lors de l'audience de détention que les données du téléphone d'Abdallahi montrent qu'il recherchait des cibles depuis plusieurs jours. Parmi les adresses repérées figuraient une synagogue à une rue du lieu de la fusillade et une autre à Hyde Park. Deux semaines avant l'attaque, son historique Google révélait des recherches sur le "centre communautaire juif" et une armurerie.