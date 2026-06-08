Cinq personnes poignardées dans la gare Penn Station à New York

Cinq personnes ont été blessées dans une série d’agressions au couteau survenues dimanche soir à Penn Station, la principale gare ferroviaire de New York, ont indiqué les services de secours.

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« L’auteur présumé des faits a été appréhendé », ont précisé les pompiers new-yorkais. Selon un premier bilan, une victime se trouve dans un état grave, deux autres ont été modérément blessées et deux souffrent de blessures légères. Toutes ont été transportées à l’hôpital.

À la suite de l’attaque, les autorités ont demandé au public d’éviter le secteur tandis que les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin de déterminer les circonstances exactes de l’agression.

Située au cœur de Manhattan, Penn Station accueille quotidiennement près de 600.000 voyageurs. La gare se trouve à proximité du Madison Square Garden, où le président américain Donald Trump doit assister lundi à une rencontre des finales NBA.

L’incident intervient également à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde de football 2026. Penn Station constitue en effet l’un des principaux points d’accès au MetLife Stadium, dans le New Jersey, qui accueillera huit rencontres du tournoi, dont la finale prévue le 19 juillet.

Les autorités n’ont pas encore communiqué d’informations sur le mobile de l’attaque ni sur l’identité du suspect.