Coupe du monde 2026 : l’Iran obtient ses visas pour participer au Mondial

L’équipe nationale iranienne de football a obtenu les visas nécessaires pour participer à la Coupe du monde 2026, qui débutera le 11 juin aux États-Unis, au Mexique et au Canada. L’annonce a été faite par l’ambassadeur américain en Turquie, Tom Barrack, dans un message publié sur le réseau social X.

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« Fier de notre équipe exceptionnelle à l’ambassade des États-Unis à Ankara pour son travail de traitement des visas de l’équipe nationale de football d’Iran, en route vers la Coupe du monde de la Fifa aux États-Unis », a-t-il écrit.

Cette confirmation met fin aux interrogations qui entouraient la participation de la sélection iranienne dans un contexte de fortes tensions entre Washington et Téhéran. Les relations entre les deux pays se sont encore dégradées ces derniers mois sur fond d’affrontements régionaux et d’escalade militaire au Moyen-Orient.

Qualifié pour le tournoi avant même le début des hostilités, l’Iran figure parmi les 48 nations attendues pour cette édition historique du Mondial, la première organisée conjointement par trois pays. Les autorités américaines avaient assuré à plusieurs reprises que les obligations liées à l’organisation de la compétition seraient respectées, indépendamment des différends diplomatiques avec certains États participants.

La Coupe du monde 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet et réunira pour la première fois 48 sélections nationales. L’Iran espère y franchir pour la première fois de son histoire le cap des huitièmes de finale.