Clive Davis, figure légendaire de l’industrie musicale américaine, est décédé à 94 ans

Le légendaire dirigeant de l’industrie musicale Clive Davis est décédé à l’âge de 94 ans dans son appartement de Manhattan, quelques semaines après avoir été hospitalisé pour une infection respiratoire, a annoncé sa famille.

« Pour le monde, notre père était une légende de la musique dont la vision, l’instinct et la quête permanente de l’excellence ont façonné la bande-son de plusieurs générations », ont déclaré ses proches dans un communiqué.

Au cours d’une carrière exceptionnelle de plus de six décennies, Clive Davis a joué un rôle déterminant dans l’ascension de nombreux artistes majeurs, parmi lesquels Whitney Houston, Janis Joplin, Billy Joel, Aretha Franklin, Carlos Santana, Alicia Keys, Barry Manilow, Bruce Springsteen ou encore Kelly Clarkson.

Né à Brooklyn en 1932 dans une famille juive, il débute comme avocat chez Columbia Records avant d’en devenir le président en 1967. Après son départ de CBS Records au début des années 1970, il fonde le label Arista Records, où il poursuit son travail de découvreur de talents.

Tout au long de sa carrière, Davis s’est imposé comme l’un des producteurs les plus influents de l’industrie musicale américaine. Son prestigieux gala organisé chaque année à la veille des Grammy Awards est devenu un rendez-vous incontournable du monde de la musique.

En 2013, il révèle publiquement sa bisexualité dans son autobiographie The Soundtrack of My Life.

Discret sur sa foi juive pendant une grande partie de sa carrière, Clive Davis s’était exprimé avec force après les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

« J’ai fait de ma vie un combat pour l’égalité et les droits humains (…) On ne peut pas rester silencieux face à l’antisémitisme, à la haine ou à toute forme de discrimination », avait-il déclaré, rappelant que de nombreuses victimes avaient été assassinées lors du festival de musique Nova.

De nombreuses personnalités du monde de la musique lui ont rendu hommage. Carlos Santana l’a qualifié de « visionnaire », tandis que Michael Bublé a salué un homme « qui croyait dans les gens et leurs rêves ». Patti Smith a, elle, remercié Clive Davis pour « cinquante ans d’amour et de soutien ».

Clive Davis laisse derrière lui quatre enfants, huit petits-enfants et deux arrière-petits-enfants.