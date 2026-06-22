Le guitariste de Radiohead dénonce le boycott culturel d'Israël

Le guitariste de Radiohead, Jonny Greenwood, a critiqué le boycott culturel visant les artistes israéliens dans un entretien accordé au quotidien espagnol El País. L'un des musiciens les plus influents de sa génération a défendu sa collaboration de longue date avec le chanteur israélien Dudu Tassa, alors que leur tournée prévue au Royaume-Uni l'an dernier avait été annulée à la suite d'une campagne de boycott.

Interrogé sur cette polémique, Greenwood a expliqué qu'il continuait à travailler avec des artistes israéliens malgré les pressions. « J'admire de nombreux films, écrivains et musiciens israéliens, et la musique que je crée avec Dudu est une résurrection de chansons anciennes, antérieures à la plupart des États qui se font aujourd'hui la guerre. Cela sera toujours plus important pour moi », a-t-il déclaré.

Le musicien britannique a également comparé le boycott culturel à une forme de censure intellectuelle. « Dans les librairies de Madrid, on vend ouvertement les livres d'Amos Oz, qui est israélien. Pour moi, annuler la musique, c'est comme retirer des livres des rayons », a-t-il affirmé.

Jonny Greenwood et Dudu Tassa collaborent depuis plusieurs années. Ensemble, ils ont notamment publié l'album Jarak Qaribak et se sont produits à plusieurs reprises en Israël.

Questionné sur la guerre et la situation en Israël, dans les territoires et au Liban, Greenwood, marié à l'artiste israélienne Sharona Katan, a refusé d'entrer dans le débat politique, estimant que cela n'avait aucun lien avec son nouvel album Ranjha, enregistré avec des musiciens indiens à Oxford.

Ce n'est pas la première fois que Greenwood prend position sur le sujet. Dans une interview accordée l'an dernier au Sunday Times, il estimait déjà qu'un boycott culturel risquait de renforcer le gouvernement israélien en alimentant un sentiment d'isolement.