Jonny Greenwood de Radiohead, s'oppose au boycott des artistes israéliens

Jonny Greenwood, de Radiohead, s’est élevé contre le fait de "réduire au silence les artistes israéliens parce qu'ils sont nés juifs en Israël" et a défendu sa collaboration avec l'artiste israélien Dudu Tassa face aux critiques des militants pro-palestiniens, qu’il a qualifiées de "non progressistes", a révélé The Guardian mercredi.

Avshalom Sassoni/Flash90

Le duo a donné un concert à Tel Aviv le 26 mai, au lendemain de la participation de Jonny Greenwood à des manifestations appelant à la libération des otages à Gaza et à de nouvelles élections en Israël. Peu après le spectacle, le mouvement pro-palestinien Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS) a publié une déclaration accusant Greenwood de "génocide par l'art".

Jonny Greenwood a réagi en publiant sa propre déclaration sur ses réseaux sociaux. "Je pense qu'un projet artistique associant des musiciens arabes et juifs est intéressant", a-t-il écrit. "Et un projet qui rappelle à tous que les racines culturelles juives dans des pays comme l'Irak et le Yémen remontent à des milliers d'années est également important." Il a condamné "la réduction au silence de cet effort artistique réalisé par des Juifs israéliens". "Réduire au silence des artistes israéliens parce qu'ils sont nés juifs en Israël ne semble pas être un moyen de parvenir à une compréhension entre les deux parties de ce conflit apparemment sans fin".

https://twitter.com/i/web/status/1798028883553554677 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Jonny Greenwood, compositeur et musicien qui joue également dans le groupe The Smile, joue avec Dudu Tassa depuis 2008. L'année dernière, ils ont sorti un album en collaboration intitulé Jarak Qaribak, une compilation de chansons d'amour en arabe avec des artistes de tout le Moyen-Orient. Jonny Greenwood est par ailleurs marié à l'artiste israélienne Sharona Katan, qui a soutenu publiquement la campagne militaire israélienne. Le neveu du couple a été tué cette année alors qu'il servait dans Tsahal.