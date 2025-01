Collision fatale entre un avion de ligne et un hélicoptère militaire près de Washington

Un avion de ligne d'American Airlines s'est écrasé mercredi soir dans le Potomac après être entré en collision avec un hélicoptère militaire Sikorsky H-60 lors de son approche de l'aéroport national Ronald-Reagan de Washington. Le vol PSA Airlines 5342, un Bombardier CRJ700, avait décollé plus tôt de Wichita, Kansas, avec 60 passagers et quatre membres d'équipage à bord. L'hélicoptère militaire, qui effectuait un vol d'entraînement au moment de l'accident, transportait trois personnes selon un responsable de l'armée. D'après NBC News, citant des sources anonymes, deux corps ont déjà été repêchés du fleuve.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré que le président Trump avait été informé de la situation : "De nombreuses agences travaillent actuellement sur cette intervention, les forces de l'ordre fédérales et locales collaborent sur le terrain pour tenter de sauver le plus de vies possible. Le Président continue de suivre la situation."

Dans un communiqué, Donald Trump a réagi : "J'ai été pleinement informé du terrible accident qui vient de se produire à l'aéroport national Reagan. Que Dieu bénisse leurs âmes. Je remercie nos premiers secours pour leur travail incroyable. Je surveille la situation et fournirai plus de détails dès qu'ils seront disponibles."

Le sénateur Ted Cruz a partagé sur X : "Je suis de près la situation à DCA et je recevrai un briefing de la FAA demain. Bien que nous ne connaissions pas encore le nombre exact de victimes, nous savons qu'il y a des pertes humaines. Joignez-vous à Heidi et moi pour prier pour tous les impliqués alors que les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours." L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) précise que ces informations sont préliminaires et susceptibles d'être modifiées.