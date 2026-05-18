Cuba aurait acquis plus de 300 drones militaires et envisage des frappes contre les États-Unis

Cuba aurait acquis plus de 300 drones militaires auprès de la Russie et de l’Iran depuis 2023, selon des renseignements américains classifiés rapportés par Axios.

D’après ces informations, les drones auraient été stockés dans plusieurs lieux stratégiques de l’île. Des responsables cubains auraient également discuté de scénarios d’utilisation contre des cibles américaines, notamment la base de Guantanamo Bay, des navires militaires américains et, possiblement, Key West, en Floride, située à environ 145 kilomètres de La Havane.

Selon le rapport, Cuba aurait récemment demandé à la Russie de nouveaux drones et d’autres équipements militaires. Des interceptions de renseignement indiqueraient aussi que des responsables cubains cherchent à comprendre comment l’Iran a résisté aux pressions américaines.

Les services américains ne considèrent toutefois pas Cuba comme une menace imminente et ne pensent pas que La Havane prépare activement une attaque contre des intérêts américains. Mais des responsables militaires cubains auraient étudié des plans de guerre par drones en cas de déclenchement d’hostilités.

Le directeur de la CIA, John Ratcliffe, se serait rendu à Cuba pour mettre en garde les autorités contre toute action hostile. Un responsable de l’agence a déclaré que l’hémisphère occidental ne devait pas devenir « le terrain de jeu » des adversaires des États-Unis.

Washington estime par ailleurs que jusqu’à 5 000 soldats cubains auraient combattu aux côtés de la Russie en Ukraine, Moscou versant environ 25 000 dollars au gouvernement cubain pour chaque soldat déployé.

Ces dernières semaines, les États-Unis ont renforcé leurs vols de surveillance autour de Cuba, notamment avec des appareils de la Navy, de l’US Air Force et des drones. Des experts y voient un signal adressé à La Havane.

Le vice-ministre cubain des Affaires étrangères, Carlos Fernández de Cossío, a dénoncé sur X une « stratégie de communication froidement calculée » et averti que ceux qui y participeraient pourraient être complices d’un éventuel « bain de sang ».