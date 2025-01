De l'acquisition à la menace militaire : Trump réaffirme ses ambitions sur le Groenland

Donald Trump Jr., fils du président élu des États-Unis, s'est rendu mardi au Groenland dans le cadre du tournage de sa série web "Art of the Wave", diffusée sur Apple TV. Cette visite intervient alors que son père multiplie les déclarations concernant ses intentions envers l'île arctique. Déjà durant son premier mandat, Trump avait exprimé son désir d'acquérir et d'annexer la plus grande île du monde, qui s'étend sur deux millions de kilomètres carrés. Interrogé hier sur le sujet, le président élu n'a pas exclu le recours à la force militaire pour annexer le Groenland. Il a également mentionné dans la même conversation le canal de Panama, qui fait également l'objet de son attention.

"Où allons-nous ?" a-t-on demandé à Trump Jr. à bord de l'avion privé familial. "Nous allons au Groenland. Voir ce qu'ils pensent de l'Amérique, passer du bon temps", a-t-il répondu en souriant. L'avion a atterri à l'aéroport international de Nuuk, la capitale, où un agent au sol local a été filmé portant la célèbre casquette MAGA, après que Trump père a promis de "rendre le Groenland grand à nouveau".

Le gouvernement de l'île arctique, qui constitue un territoire autonome sous tutelle danoise, ainsi que le gouvernement danois lui-même, rejettent catégoriquement les tentatives de Trump d'annexer le Groenland aux États-Unis. Les deux gouvernements lui ont conjointement demandé de cesser toute ingérence dans cette affaire.

Dans une vidéo publiée par Trump Jr., on peut voir une rencontre avec des habitants locaux portant des casquettes MAGA rouges. Malgré d'évidentes difficultés linguistiques, lorsqu'on les a interrogés sur leurs besoins, ils ont simplement répondu : "Everything". À la question de savoir s'ils aimaient les États-Unis, ils ont répondu : "Yes".

À l'issue de sa brève visite, Trump Jr. a déclaré : "Nous avons reçu un accueil chaleureux au Groenland. Les gens sont enthousiastes à propos des États-Unis, enthousiastes à propos de Trump, et j'ai hâte de revenir ici."