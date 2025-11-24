De nouveaux documents révèlent des liens plus étroits que prévu entre Noam Chomsky et Jeffrey Epstein

De nouveaux documents rendus publics aux États-Unis jettent une lumière plus crue sur la relation entre Noam Chomsky et Jeffrey Epstein. Une lettre attribuée au célèbre linguiste et publiée par le média WBUR laisse entendre que Chomsky entretenait une amitié suivie avec le financier condamné pour crimes sexuels sur mineurs.

Dans cette lettre, que Chomsky aurait rédigée il y a plusieurs années, il qualifie Epstein de "précieux ami" et évoque une relation remontant à environ six ans avant l’écriture du document. Il décrit des échanges réguliers et se félicite d’une "expérience enrichissante". Selon lui, Epstein aurait facilité des discussions avec un diplomate norvégien impliqué dans les accords d’Oslo et contribué à organiser une rencontre avec Ehud Barak, ancien Premier ministre israélien. Le texte mentionne également qu’Epstein et Valeria Chomsky, l’épouse du professeur, tentaient de lui transmettre leur passion pour le jazz.

Les emails publiés par la commission de la Chambre des représentants confirment cette proximité. Dans un message de 2015, Epstein invite Chomsky à séjourner dans son appartement new-yorkais ou à revenir dans son ranch du Nouveau-Mexique. Ce domaine, Zorro Ranch, est l’un des sites où Epstein est accusé d'avoir abusé de jeunes filles. L’État du Nouveau-Mexique envisage d’ailleurs de financer une commission d’enquête sur les activités qui s’y seraient déroulées.

Les échanges impliquent aussi Valeria Chomsky : dans un courriel daté de janvier 2017, elle s’excuse d’avoir oublié l’anniversaire d’Epstein et lui écrit que le couple espère le revoir prochainement.

Le MIT, où Chomsky est professeur émérite, avait déjà procédé en 2020 à un examen de ses liens avec Epstein. L’institution affirme avoir depuis revu sa politique de dons et soutenu des associations venant en aide aux victimes d'abus sexuels, mais n’a pas commenté les nouvelles révélations.

Ces documents relancent par ailleurs les interrogations sur l’étendue du réseau d’Epstein dans le milieu universitaire. Larry Summers, ancien président de Harvard, a annoncé se mettre en retrait après la publication de correspondances le liant au financier. Harvard a de son côté promis un examen interne de ses propres connexions.

Jeffrey Epstein avait déjà fait l’objet d’un accord judiciaire controversé en 2008, remis en cause après une enquête du Miami Herald. Arrêté en 2019 pour trafic sexuel, il est mort en prison la même année, avant d’être jugé.